Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde 15 bin 715 eser

Mahmud dönemine kadar uzanan; 14 ilde bulunan 21 Yazma Eser Kütüphanesinden biri olan Kütahya Vahîd Paşa Yazma Eserler Kütüphanesini ziyaret etti.

Kütüphane Müdürü Mevlüt Çetin tarafından karşılanan Vali Ali Çelik; İslami ilimlerden edebiyata, tarihten tıbba, astronomiden felsefeye, güzel sanatlardan fen bilimlerine kadar her biri dünya bilim ve medeniyet tarihine damga vurmuş Türk-İslam âlimlerinin el yazma ve nadir matbu eserlerini inceledi.

Mehmed Emin Vahid Paşa tarafından 900 el yazmasıyla kurulan kütüphanenin günümüzde 15 bin 715 esere ulaştığını kaydeden Vali Ali Çelik, “3 bin 382 cilt el yazma ve 12 bin 233 adedi nadir basma kitap olmak üzere toplam 15 bin 715 eseriyle Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi, ilimiz ve ülkemiz için önemli bir zenginlik” dedi.