Vakıftan vatandaşlara gözleme ikramı

Kütahya'nın Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfı, üç aylar dolayısıyla vatandaşlara gözleme ikramında bulundu.

Hayırlı Hizmetler Vakfı, unutulmaya yüz tutan bu geleneği tekrar hatırlatmak için gözleme dağıtımını Tavşanlı Ulu Cami yanında Cuma namazı çıkışında gerçekleştirdi.

Vakfın başkanı Ahmet Canatan, geleneği yeni nesillere aktarmak istediklerini ifade etti .

Program İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın duası sonrası gözleme ikramları ile sona erdi.