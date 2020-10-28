Vali Ali Çelik, adaşlarıyla bir araya geldi

Vali Çelik'i Kumarı Mahallesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kumarı Mahallesi sakinlerinden Ali Çelik, Vali Çelik'e ziyareti ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Samimi bir sohbet ortamı oluşan ve renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada Vali Ali Çelik, adaşlarının Mevlit Kandili'ni tebrik ederek sağlık ve sıhhat içerisinde nicelerine erişmeleri temennisinde bulundu.