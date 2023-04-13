Vali Ali Çelik: “Altıntaş Zafer OSB'de arsaların tamamı tahsis edildi”

Toplantı, depremlerin hemen ardından Hatay'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında, Hatay Afet Koordinasyon Merkezinde yapıldı.

Yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda arsa tahsisleri görüşüldü. 41 parselin tamamının satıldığını açıklayan Vali Ali Çelik, 37 firmanın üretim yapacağı üretim ve istihdamın yeni üssü Altıntaş Zafer OSB'de 17 bin 250 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

“Bu yıl 5 firma üretime geçecek”

Yıl içerisinde 5 firmanın üretime geçmesinin öngörüldüğünü dile getiren Vali Çelik, 6 firmanın da inşaat çalışmalarına başladığını belirterek, “Ülkemiz ve Kütahya'mız için hayırlı olsun” dedi.