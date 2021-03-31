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Vali Ali Çelik, başarılı sporcu Oğuz Türker'i tebrik etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Virtüs Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 3 bin metrede Türkiye rekoru kırarak Avrupa 3.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Virtüs Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede Türkiye rekoru kırarak Avrupa 3.'sü olan Kütahyalı sporcu Oğuz Türker'i kabul etti.


Ziyarette; İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret ile antrenör İdris Güleç de hazır bulundu.


Elde edilen dereceden büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Çelik, “Hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Oğuz'a inanıyoruz, başarabilir” dedi.


Oğuz Türker'i tebrik eden Vali Çelik, başarılarının daimi olması temennisinde bulundu.

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