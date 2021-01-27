Toplantıya Vali Ali Çelik'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İlçe Koordinasyon Kurulu Başkanları (Kaymakamlar) ile Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Yapılan işlerle çocukların hayatına dokunulması gerektiğinin altını çizen ve çalışmalarda hassasiyet gösterilmesini isteyen Vali Ali Çelik, “En önemli işimiz çocuklarımız. Bir şikâyet gelmeden görevlerimizi yerine getirmeli, kimsesizlerin kimsesi olmalıyız. Gayemiz; eğitiminden sağlığına dek birçok alanda sorumlu olduğumuz çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi. Bunun için de hep birlikte sorumluluk almalı ve bu sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeliyiz” dedi.

“Çocuklarımızı kendi hallerine bırakmamalıyız” diyen Vali Ali Çelik, ilçelerde verilen koruma tedbiri kararlarının da Kaymakamlar tarafından bizzat takip edilmesini istedi.

Toplantıda il genelinde çocuk koruma alanında hizmetlerin yürütülmesinin izlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirin uygulanmasında yaşanan sorunların tespiti ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin uygulamaya konulmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.