Vali Ali Çelik Gediz'de yol yapım çalışmasını inceledi

Silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının il genelinde daha öncede uygulandığını ve maliyette önemli ölçüde tasarruf sağlanarak çevre dostu olan yol çalışmasıyla vatandaşa güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanacağını söyleyen Vali Ali Çelik; “Gediz Vakıf, Sandıklı, Erdoğmuş köylerine hizmet edecek yol da bu şekilde yapılıyor. İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla, 7,6 kilometre uzunluğundaki yolda silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması gerçekleştiriliyor. Yolun 6 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yolun kalan kısmının en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşımızın kullanımına açacağız” diye konuştu.