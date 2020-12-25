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Vali Ali Çelik, Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Sergi Salonu'nu inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçe ziyareti kapsamında Höyüktepe, Attepe Yerleşimi ve Dereköy Nekropolünde yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen orijinal parçalar ve asıllarına uygun olarak oluşturulmuş eserlerin sunulduğu Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Sergi Salonu’nu ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçe ziyareti kapsamında Höyüktepe, Attepe Yerleşimi ve Dereköy Nekropolünde yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen orijinal parçalar ve asıllarına uygun olarak oluşturulmuş eserlerin sunulduğu Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Sergi Salonu'nu ziyaret etti.


Orta Tunç Çağı at nalı ocağı, Erken Tunç Çağı ocağı, Geç Doğu Roma Sandık Mezarı, Roma İmparatorluk Dönemi pişmiş toprak lahit mezar, Roma İmparatorluk Dönemi torpido lahit, Geç Doğu Roma kiremit mezarın yanı sıra Paleolitik Çağ, Erken Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı aletlerini inceleyen Vali Ali Çelik, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer'den bilgiler aldı.


Kureyşler Barajı kurtarma kazılarından elde edilen eserlerin Kütahya'nın tarihi zenginliklerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Temel hedefimiz sahip olduğumuz bu güzellikleri tüm dünyayla buluşturarak ilimize değer katmak” dedi.

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