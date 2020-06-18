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Vali Ali Çelik, Milletvekili Gazel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti

Kütahya Valiliği görevine atanan Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel’i TBMM’deki makamında ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Kütahya Valiliği görevine atanan Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel'i TBMM'deki makamında ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.


Ziyaret sonrası konuşan Milletvekili Gazel, "Bilindiği gibi, Kütahya Valiliği görevine Ali Çelik bey atandı. Kendisiyle Kütahya üzerinde bir süre sohbet ettik. Rabbim Kütahyamıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

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