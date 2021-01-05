Vali Ali Çelik: "Sahaya hakimiz"

İl Özel İdaresinde düzenlenen toplantıda, 2020 yılı çalışmaları değerlendirilerek 2021 hedeflerine dair bilgilendirme yapıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi ekiplerinin salgına rağmen çalışmalarını başarıyla tamamlandığını belirten Vali Ali Çelik, “2020'de yoğun bir mesai yapıldı. İş ve işlemler aksamadan sahada pozitif işlere imza atıldı. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

2021'de insan hayatına dokunacak projelerin hayata geçirilmesi için çalışılacağına dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Empati duygusunu kaybetmeden çalışmalarımıza hız vereceğiz. Her alanda konumuza hâkim olacak, işlerimizin fikri ve işlem takibini yapacağız. Sahaya hâkimiz ve daha iyisini yapma imkânımız var” diye konuştu.