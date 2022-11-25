Vali Ali Çelik: "Su probleminin hem bireysel hem de kurumsal anlamda farkında olmalıyız"

Suyun insan hayatının vazgeçilmez unsurlardan biri olduğunu belirten Vali Ali Çelik, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının tüm dünyanın ana meselesi olduğunu söyledi.

Kütahya'da yağış miktarlarının 2021 yılından sonra düşüş eğilimine girdiğine dikkat çeken Vali Çelik, “Kasım ayının ikinci periyoduna girmiş olmamıza rağmen yağışlar etkisini göstermiyor. 2022 yılında, 2021 yılında düşen yağış miktarlarının neredeyse yarısı alındı. Bizi bekleyen su probleminin hem bireysel hem de kurumsal anlamda farkında olmalıyız. Gelecek nesillere sağlıklı, temiz su kaynakları bırakmak için el birliğiyle gayret göstermeliyiz” dedi.

Barajların doluluk oranının yüzde 31,6 olduğunu aktaran ve kayıp kaçak oranının yüzde 27 düşürülmesi halinde mevcut kaynakların şehrin içme suyunu 2040 yılına kadar karşılayabileceğini belirten Vali Çelik, 2055 yılı içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için 24,3 hm3/yıl takviye kaynağın sağlanması amacıyla Kütahya İçme Suyu Tesisleri Proje Yapım İşi ihale edilerek sözleşmesinin imzalandığını kaydetti.

Kütahya İl Özel İdaresince köylerdeki 19 içme suyu deposunun yenilendiğini, 110 deponun onarıldığını paylaşan Vali Çelik, 52 deponun onarımının da yıl sonuna dek tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımda suyun etkili ve verimli kullanımı, çiftçi eğitimi ve iyi tarım uygulamaları çerçevesinde 2022 yılında 87 köyde 261 çiftçiye eğitim verildiğini aktaran Vali Çelik, Orman Bölge Müdürlüğünce ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları çerçevesinde 161,3 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapıldığını aktardı.

Şube Müdürü İbrahim Kavak'ın bilgilendirme sunumuyla devam eden toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.