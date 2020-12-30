Vali Ali Çelik: "Tam kadro sahada olacağız"

Kütahya'da, yılbaşı gecesini de kapsayacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 287 ekip, bin 715 personel; jandarma sorumluluk bölgesinde ise 684 ekip, bin 943 personel görev başında olacak. Tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Vali Ali Çelik, “Başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tam zamanlı mesai yapacak” dedi.

31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kütahya'da alınan tedbirler Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan Yılbaşı ve Koronavirüs Tedbirleri Toplantısı'nda masaya yatırıldı.

Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın katılımıyla yapılan toplantıda; yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında uygulanacak Kovid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıya 12 ilçenin kaymakamı da video konferans sistemi üzerinden katıldı.

“971 ekip 3 bin 658 personel tam zamanlı çalışacak”

4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Vali Ali Çelik, “İl merkezimiz ve 12 ilçemizde gerekli tüm tedbirler alındı. İlimiz genelinde polis sorumluluk bölgesinde 287 ekip, bin 715 personel; jandarma sorumluluk bölgesinde ise 684 ekip, bin 943 personel olmak üzere toplamda 971 ekip, 3 bin 658 personelimiz ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tam zamanlı mesai yapacak” dedi.

“Rehavete kapılmamalıyız”

Vaka artışının önüne geçebilmek amacıyla alınan koronavirüs tedbirlerinin Kütahya'da olumlu sonuçlar vermeye başladığını ancak istenilen seviyeye henüz ulaşılamadığına dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Rehavete kapılmamalıyız. Hastanede ve yoğun bakımda yük azalmaya başladı fakat vaka sayısında arzu edilen düşüş henüz gerçekleşmedi. Kütahyalı hemşehrilerimizin bu süreçte göstermiş olduğu duyarlılık ve fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir 2021 yılı için biraz daha sabretmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Salgından uzak bir yılbaşı geçirmeliyiz”

Salgın önlemlerinden alınan sonuçların başarıyla sürdürülmesi ve sürecin kontrolünün devamı için özellikle yılbaşı gecesi vatandaşlardan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Vali Çelik, “Bu sene her zamankinden daha farklı bir yılbaşı geçireceğiz. Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana hem Devletimiz hem de vatandaşlarımız büyük bir fedakârlık ve dayanışma örneği sergiledi. Yapılan fedakârlıkları boşa çıkarmamak için bir araya gelmeleri, yılbaşı eğlencelerini bu yıl mutlaka ertelemeliyiz. 2020 yılında salgın yüzünden acı kayıplar verdik, sevdiklerimizi kaybettik. 2021 yılından en büyük beklentimiz sağlık. Bunu da ancak birlikte başarabiliriz” diye konuştu.

“Vatandaşa nazik davranın”

Görev başında olacak personelin nezaket kurallarına hassasiyet göstererek vatandaşı bilgilendirmesi gerektiğinin altını çizen Vali Ali Çelik, “Hepimiz hizmet için varız. Sorunun değil çözümün parçası olacağız” dedi.

İlçelerde alınan tedbirler hakkında da kaymakamlardan bilgiler alan Vali Ali Çelik, sürecin sorunsuz şekilde atlatılması için tüm tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını istedi.