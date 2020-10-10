Vali Ali Çelik, Türkiye 3.'sü YuSi ekibini tebrik etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, TEKNOFEST 2020'de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Sosyal İnovasyon Kategorisi'nde "görme engelli kullanıcı dostu mobil uygulaması" ile Türkiye üçüncüsü olan YuSi ekibini kabul etti.

DPÜ öğrencileri Sıla Özyeşil ile Ebrar Tepeciklioğlu'nu tebrik eden Vali Ali Çelik, başarılarının devamını diledi.