Vali Ali Çelik: “Üreten, taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı”

Hisarcık Etibor Açık İşletmesinde devam eden çalışmalar hakkında Vali Çelik'e bilgiler veren Emet Bor İşletme Müdürü Osman Zengin, açık işletme ve konsantratör servisinde 481 personelin istihdam ettiğini, açık ocaktan yılda 900 bin ton bor madeni çıkarıldığını söyledi.

Vali Ali Çelik ziyaretlerini Dereköy'de hizmet veren Dereköy Süt Ürünleri ile Özpey Süt ve Süt Ürünleri fabrikalarıyla sürdürdü. Üretim aşamalarını inceleyen Vali Çelik, Dereköy Süt Ürünleri Fabrikası Üretim Müdürü Cemal Özcan ile Özpey Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası Üretim Müdürü Ali İhsan Damlapınar'dan işleyiş hakkında bilgiler aldı.

Fabrikaların 80 kişiye ekmek kapısı olduğunu belirten Vali Çelik, “Üreten, taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı” diye konuştu.