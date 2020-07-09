Vali Ayyıldız'a tebrik

Dr. Kazım Uysal, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Rektörümüze Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Şahmurat Arık eşlik etti.

Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyarette Vali Ayyıldız, Rektör Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Uysal, iyi dileklerinden dolayı Ayyıldız'a teşekkürlerini sundu ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.