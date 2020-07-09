İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Ayyıldız'a tebrik

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Rektörümüze Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Şahmurat Arık eşlik etti.


Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyarette Vali Ayyıldız, Rektör Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.


Rektör Uysal, iyi dileklerinden dolayı Ayyıldız'a teşekkürlerini sundu ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.