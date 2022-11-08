Vali Çelik: “Aizanoi Antik Kenti, hayata dönüyor”

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nin gece gündüz çalışan insanlarla hayata döndüğünü ifade etti.

Vali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,” Gece gündüz çalışan insanlarla Aizanoi Antik Kenti, hayata dönüyor. Bir yanda kazılar, diğer yanda tarihi konaklarımızın restorasyonunu özenle sürdürüyoruz. Kütahya'mız için, Aizanoi için, bu bahar güzel bir başlangıç olacak. Emeği geçenlere minnettarız” ifadelerine yer verdi.