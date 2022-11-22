Vali Çelik, “Aizanoi Antik Kenti için mobil uygulama geliştirilecek"

Kütahya Valiliği, internet ve elektrik altyapı çalışmaları tamamlanan Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nin tanıtımı için akıllı telefon uygulama çalışmasını başlattı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti için geliştirilecek tanıtım ve yürüyüş rotası mobil uygulamasının içeriği hakkında Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz'dan bilgiler aldı.

Vali Çelik, iOS ve Android kullanıcılarının ücretsiz olarak indirebileceği uygulamanın Telekom ve İl Özel İdaresinde görevli yazılımcılar tarafından geliştirileceğini söyledi.

Uygulamanın yerli ve yabancı ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanacağını ifade eden Vali Çelik, ziyaretçilerin antik kentin tarihi, gezilebilecek alanlar ve eserler hakkında QR kodları ve sesli anlatımla Türkçe ve İngilizce bilgi edinebileceğini kaydetti.

“Ziyaretçilerin gezisini kolaylaştıracak”

Uygulamada sona yaklaşıldığını ifade eden Vali Çelik, “Ziyaretçilerimizin gezisini kolaylaştıracak, Aizanoi Antik Kenti'mizin tanıtımına katkı sağlayacak önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.