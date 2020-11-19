Vali Çelik: ''Başarı vatandaşımızın desteğine bağlı''

Haftada bir kez kurulan halk pazarında incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, pazar esnafı ve vatandaşlara Korona virüs tedbirlerini hatırlattı.

Salgınla mücadelede en önemli hususun maske olduğuna belirten Vali Çelik, “Tüm kurumlarımızla büyük özveri içerisinde etkin bir şekilde sürdürdüğümüz mücadeledeki başarının artırılması vatandaşımızın desteğine bağlı. Her bir vatandaşımızdan talebimiz, doğru maske kullanımı, mesafe ve temizlik tedbirlerine hassasiyet göstermeleri. Vatandaşlarımız tedbirlere ne kadar uyum sağlar ve ciddiyetle uygularsa bu süreci o kadar kısa zamanda atlatacağız. Başarı vatandaşımızın desteğine bağlı” dedi.

Vali Çelik'e Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı ile Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer eşlik etti.