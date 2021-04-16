Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde bulundu

Vali Çelik, ziyaretinde fırın işletmecilerine iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılacağını ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabileceklerini hatırlattı. Çelik, ayrıca kurallara uyan işletmecilere teşekkür etti.

Vali Çelik'e Belediye Başkanı Alim Işık ile İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık eşlik etti.