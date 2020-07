Vali Çelik: "Gördüğünüz eksikleri bana iletin"

Vali Ali Çelik, Kütahya İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'na katıldı.

Kütahya Valiliğine atanan Vali Ali Çelik ziyaret ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vali Çelik ziyaretleri kapsamında Kütahya İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısına katılarak meclis üyeleriyle tanıştı.

Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleşen tanışma ziyaretine; İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Açış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Vali Ali Çelik'in Kütahya'ya atanmasının duydukları memnuniyeti belirterek, “Sayın Valim, Ankara bürokrasisinde üst düzey görev yaparken ilimize atanmanız ilimizde ve meclisimizde büyük bir heyecan ve olumlu beklenti havası oluşturmuştur. Sizin önderliğinizde bunu ilimiz adına bir avantaja dönüştüreceğimizden şüphemiz yoktur” dedi.

İl Genel Meclisi hakkında Vali Çelik'e bilgiler veren Yılmaz, “İl Genel Meclisimiz 13 ilçemiz 37 meclis üyesiyle temsil edilmektedir. Meclisimizde 4 siyasi partimizin üyesi bulunmaktadır. İyi bir birlik beraberliğe, Kütahya merkezli hedef ve görev anlayışına sahibiz” dedi.

"Kütahya İl Özel İdaresi ön sıralarda"

Yılmaz'ın ardından Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Genel Meclisi üyelerine seslendi. Kütahya İl Özel İdaresinin 51 il özel idaresi arasında en ön sıralarda olduğunu belirterek bunun büyük bir başarı olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, “Kendi içinde tutarlılığı, hizmet odaklı yaklaşımlarınız bana moral ve şevk verdi. Adaletle hükmetmek, adaletle karar almak, doğruyu yapmak yöneticilerin en büyük şiarı olmalı. Bunlara vesile kılacak sizlerle de çalışmak benim için büyük kazanç” dedi.

İl Özel İdaresinin öneminden söz eden Vali Çelik, istişare ve iş birliği vurgusu yaptı. İl Özel İdaresinin yaptıkları ve yapamadıklarıyla sorumlu olan önemli bir kurum olduğunu belirten Vali Çelik, “Devlet kurumsal organizasyonunun ildeki temsilcisi vali. Görevimizin bir kısmı da burada. İl Özel İdaresinin başkanı olarak her işin takipçisi olacağım. Meclisimizle beraber elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Buradaki temel nokta; istişare, bilgi birikimi, birikerek gelen şeyleri ileriye götürmek. Sürekli diyaloğa açık olmak lazım. Konu neyse sonuna kadar takipçisi olacağımdan emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"Gördüğünüz eksikleri bana iletin"

Vali Çelik konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Gece gündüz devletin kurumsal organizasyonunun yapması gereken her görev alanında, her konuya ilişkin görmüş olduğunuz eksik ve yanlışı ya da yapılmayanları bana iletirseniz bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Bunu şikâyet olarak kabul etmeyin. Devletin bekası için yapılması gerekenlerin takipçisi olmak adına bunun her vatandaşın sorumluluğu olduğu gibi siyasi bir yönünüz olduğu için sizin de ayrıca sorumluluğunuz.”

Vali Çelik, konuların istişaresini yapabilmek ve takipçisi olmak için zaman zaman İl Genel Meclisi toplantılarına katılacağını ifade etti.