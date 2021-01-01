Vali Çelik: "Hassasiyet gösterip ikazda bulunan herkese teşekkür ediyorum"

Kütahya Valisi Ali Çelik, bünyesinde cami, Kur'an kursu, gençlik merkezi, müftülük hizmet binası ve kütüphane gibi alanların bulunacağı külliyenin devam eden inşaatını yerinde inceledi. Hizmet binası hakkında İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Vali Çelik'e bilgiler verdi.

Selçuklu mimarisi esas alınarak ortaya çıkacak yapıda; kaba inşaatta statik projenin gerektirdiği kolon ve krişlerin kesişmesinden kaynaklanan şu anki arızi görünümün ortadan kalkacağını belirten Vali Ali Çelik, “Müftülük binası tamamlandığında milli ve manevi duygularımızı rahatsız edecek herhangi bir olumsuzluk kalmayacaktır. Bu noktada hassasiyet gösterip ikazda bulunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine yapılmakta olan İl Müftülüğü binasının üst camlarının haç işaretine benzediği iddia edilmişti.