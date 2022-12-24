Vali Çelik, heyelan meydana gelen köyde incelemelerde bulundu

Heyelan meydana gelen Tavşanlı'nın Şahin köyünde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Şahin köyünün 1986 yılında su baskını ve heyelan nedeniyle Afete Maruz Bölge (AMB) kararı içinde kaldığını belirten Vali Çelik, heyelan aktivitesinin ilerleyerek konutlar için risk teşkil etmeye başladığının tespit edildiğini kaydetti.

İlk etapta yüksek risk altında olan konutların tespit edilerek konteyner sevkiyatına başlandığını aktaran Vali Çelik, hazırlanacak Jeolojik Etüt Raporu'yla riskli alan ve bu alan içinde kalan yapıların da tespitinin ardından iyileştirme yapılacağını söyledi.

Vali Ali Çelik, incelemelerinin ardından köy halkıyla bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Köylüler, ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür etti.