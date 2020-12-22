Vali Çelik, Hisarcık'ta yatırımları yerinde inceledi

Eti Maden Genel Müdürlüğü tarafından finansmanı sağlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihale edilen Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, 4 milyon 489 bin TL'ye mal olacak tesisin 2021 yılının Ağustos ayında tamamlanarak hizmete alınmasının planlandığını söyledi.

“Tarihi hamamı canlandırmalıyız”

Esire Termal Turizm bölgesinde yer alan Romalılar döneminden kalma tarihi hamamda incelemelerde bulunan Vali Çelik, “Tarih, doğa ve 51 derece sıcak suyun bir araya geldiği ender yerlerden biri. Hisarcık için büyük bir zenginlik. Romalılar döneminde kayalar oyularak yapılan, Kont Drakula'ın cüzzam hastalığından şifa bulduğu rivayet edilen tarihi hamamımızın ayağa kaldırılması, canlandırılması için proje çalışması yapacağız” dedi.

Vali Çelik daha sonra Hisarcık Belediyesi tarafından Esire Termal Turizm Merkezinde yapımına başlanan 24 apart daire inşaatı ile mevcut tesislerde incelemelerde bulundu.

Kanal Hisarcık Projesi kapsamında, Emet Eti Bor İşletme Müdürlüğü, Telekom ve Devlet Demir Yolları Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü, Emet Orman İşletme Müdürlüğüne ait atık ve hurda malzemelerin değerlendirilmesiyle Hisarcık Belediyesince inşa edilen Hisarcık Gençlik Parkı'nı da yerinde inceleyen Vali Çelik, planlanan projeler hakkında bilgiler aldı.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan parkın karşısına Millet Bahçesi ve sosyal tesisler kurularak yaşam alanı oluşturulacağını söyledi.

“Örnek bir kütüphane”

Hisarcık Halk Kütüphanesini de ziyaret eden Vali Çelik, diğer ilçelere de örnek olacak modern bir kütüphane kazandırıldığını belirterek, Kütüphane Sorumlusu İsmail Yaldız ile kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dereköy'de incelemelerde bulunan Vali Çelik, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, kendisine iletilen taleplerin çözümü noktasında takipçi olacağını ifade etti.