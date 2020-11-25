Vali Çelik: “Kadına yönelik şiddet içeren hiçbir davranış ve tutumu asla kabul etmiyoruz”

Mesajında kadının çocuk, anne, kardeş, arkadaş, eş, her şeyden evvel insan olduğuna vurgu yapan Vali Ali Çelik, kainatın en değerli varlığı olan insana yapılan şiddetin insanlık dışı bir tavır ve bir hak ihlali olduğunu söyledi.

Çelik mesajında,” Bugün tüm dünyanın ortak gündem maddelerinden biri olan kadına şiddetin bizim topraklarımızda da hala konuşuluyor olması geçmişimizi, medeniyetimizi, milli ve manevi değerlerimizi düşündüğümüzde ne yazık ki utanç verici. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, bu anlamda kadına ve aile içi şiddete dikkat çekme, şiddetin üzerine düşünme, çözüm üretme imkânı sunması açısından önemli bir farkındalık günü. Kadına yönelik şiddet içeren hiçbir davranış ve tutumu asla kabul etmiyor, bu konudaki mücadelemizi “sıfır şiddet” hedefiyle sürdürüyoruz. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de tüm kurum ve kuruluşlarımızla üstün bir sorumluluk anlayışı içerisinde üzerimize düşen görevi yerine getirme gayretindeyiz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında her hafta düzenlediğimiz toplantılarımızda uygulanan tedbirleri ve şiddeti oluşturan durumları değerlendiriyor, personelimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi şiddete karşı bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Eğer bir yerde kadına şiddet varsa o şiddet herkese yapılıyordur. Bir yerde kadına haksızlık varsa o tüm insanlığa yapılan haksızlıktır. Yaşanılan şiddet bir kader değildir. Kadınlarımızın yalnız olmadıklarını, Devletimizin daima yanlarında olduğunu bilmelerini isterim. Şiddet gören, görme ihtimali olan ve mağdur kadınlarımız 183 ve 112 hatlarını arayabilir; Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile tek tuşla güvenlik güçlerimize ulaşabilirler. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle tüm kadınlarımıza mutlu, huzurlu, sevgi dolu ve şiddetten uzak bir yaşam diliyorum” ifadelerine yer verdi.