Vali Çelik: “Korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbir ve önlemlere hassasiyet gösterilmeli”

Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbir ve önlemlere hassasiyet gösterilmesini istedi.

Vali Ali Çelik, Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başlayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Atölye ve laboratuvarlarda incelemelerde bulunan Vali Çelik, öğrencilerle sohbet etti. Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'te iştirak etti.

Vali Ali Çelik okuldaki incelemelerine 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlanılan ve Türkiye'de yalnızca 13 ilde olan İtfaiyecilik Bölümü ile başladı. Öğrencilerin alan dersini bölmemek için dersi bir süre dışarıdan seyreden Vali Çelik daha sonra "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Atölyesinde incelemelerde bulunarak müfredatın içeriği, ekipman ve malzemeler hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik okuldaki incelemelerine Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanıyla devam etti. Mekanik, kimya üretim, mikro denetleyici, temel endüstriyel uygulamaları, hidrolik-pnömatik atölyeleri ile proje, bilgisayar, ardışık kontrol laboratuvarlarında incelemelerde bulunan Vali Çelik, öğrencilerle de sohbet edip eğitim hayatlarında başarılar diledi. Okulun genel durumu hakkında okul müdürü Mustafa Özünlü'den bilgiler alan Çelik, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbir ve önlemlere hassasiyet gösterilmesini istedi.