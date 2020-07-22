Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Dönem Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Değerlendirme Toplantısı'na Vali Çelik'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile 92 fahri trafik müfettişi katıldı.

Trafik Şube Müdürü Vekili Fatih Çakırtaş; ihlal tespiti ve yapılan işlemler, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile tespit tutanaklarında yapılan hatalar hakkında sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi.

Trafik kazalarını önlemede denetimin önemini belirten Çakırtaş, Kütahya'nın emniyet, jandarma ve fahri trafik müfettişlerinden oluşan 500 kişilik bir denetim gücüne sahip olduğunu söyledi.

Trafik verilerini de aktaran Çakırtaş, ülke genelinde araç, sürücü sayısı ve nüfusta artış olmasına rağmen alınan tedbirler ve yoğun denetimler neticesinde ölümlü kazada yüzde 32,2; can kaybında yüzde 34,2 oranında azalma sağlandığını kaydetti.

"Emniyet Kemeri, telefon, hız sınırı ve ışıklar"

Trafiğin en önemli sorunlardan biri olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Sorunu çözmek bizim elimizde. Hem şoför ve yaya hem de denetleme tarafındaki bireyleriz. Bize iki yönlü görev düşüyor; hem kendimiz trafik kurallarına uyacağız hem de vatandaşlarımız trafik kurallarına uyacak. Bu sorunu hep birlikte çözeceğiz” dedi.

Trafik kazalarını önlemede üç önemli sacayağı olduğuna vurgu yapan Vali Çelik, “Trafik kazalarında can kaybının önlenmesinde denetim, altyapı ve eğitim başarı getirecek. Denetim ayağını sizlerle birlikte yürütüyoruz. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlere baktığımızda 17-40 yaş grubu dikkat çekiyor. İnsanlarımızı en verimli çağlarında kaybediyoruz. O yüzden hepimiz sorumluluk üstlenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Emniyet kemeri takmamak, cep telefonu kullanımı, hız sınırını aşmak ve trafik ışıkları kurallarının hayati önem taşıdığını, bu anlamda farkındalığın artırılması gerektiğini kaydeden Vali Çelik, “Bu farkındalığı desteklemenizi istiyoruz. Duyarsız davranışların tespitinde sizlerle görev paylaşımı yapıyoruz. Kurallarla ilgili vatandaşları uyararak, uymamakta ısrar edenlere kanunların vermiş olduğu yetki çerçevesinde işlem yaparak bu farkındalığı oluşturmamız lazım” diye konuştu.