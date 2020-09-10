Vali Çelik: "Kütahya Turizm Master Planı 6 ay sonra hazır"

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaklaşık 30 akademisyenin görev aldığı 'Kütahya Turizm Master Planı' çalışmalarının 6 ay içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Vali Çelik, 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan İHA Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'ye açıklamalarda bulundu.

Çelik, Kütahya'nın turizmde hak ettiği yere ulaşması için şehrin tarihi, kültürel mirası ile doğal kaynaklarının bütünsel bir bakış açısıyla ele alınarak ilin tüm aktörlerinin ortak bir hedef ve amaç uğruna çalışması gerektiğini dile getirdi.

Gelişimin tek bir kişi ya da tek bir kurumla mümkün olmadığını, herkesin bir sorumluluğu ve yapabileceği bir şey olduğunun altını çizen Vali Çelik, “Bu işi herkesin sahiplenmesi, farkındalık kazanması gerekiyor. Hepimiz ‘ben ne yapabilirim' sorusunu sormalıyız. Yol ağlarına, ticari konaklama kapasitelerine, altyapıdaki sorunlara kadar hızlı bir şekilde analiz yapıp proje mantığıyla dönüşümünü sağlamalıyız ki herkes sorumluluğunu yerine getirebilsin” dedi.

Dünyanın şehirlerarası rekabete evrildiğine dikkat çeken Vali Çelik, “Bu yüzden Kütahya'nın değerlerini iyi belirlemek bu şehre karşı sorumluluğu olan insanların, bizlerin en büyük sorumluluklarından biri. Dumlupınar Üniversitesi önderliğinde başlatılan Kütahya Turizm Master Planı çalışmalarını 6 ayda tamamlanacak ve daha sonra inşallah harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı.