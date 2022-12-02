Vali Çelik, ”Kütahya'da 7 ayrı projede,19 bin 200 dekar alanda mera ıslah projesi devam ediyor"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürdürülen Mera Islah Projesi çerçevesinde merkez Uluköy'de gübreleme etkinliğine katıldı.

Çiftçilerle bir süre sohbet eden Vali Ali Çelik traktöre binerek gübreyi toprakla buluşturdu.

Kütahya'da 7 ayrı projede, 19 bin 200 dekar alanda mera ıslah projesinin devam ettiğini belirten Vali Ali Çelik, “Mera alanları çok değerli. O alanların kıymetini bilmeli ve ıslah ederek hayvancılık için elimizdeki zemini kaybetmemeliyiz” dedi.