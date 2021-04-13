İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çelik: “KÜTAV'ın aktif hale gelmesi için çaba gösterilecek”

Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı (KÜTAV) yeni yönetimi ilk toplantısını Vali Ali Çelik başkanlığında yaptı.


Görev bölümünün yapılarak gündemdeki maddelerin görüşüldüğü toplantıya, Belediye Başkanı Alim Işık, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Adil Özkan, Kerim Vural ile Semra Tozaraydın katıldı.


Yeni yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, çalışmalarında başarılar diledi.


KÜTAV'ın aktif hale gelmesi için çaba gösterileceğini ifade eden Vali Çelik, yönetime katılan üniversitelerin çalışmalara çok ciddi katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.