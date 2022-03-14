Vali Çelik: "Pandemi henüz bitmedi, tehlikenin boyutları küçüldü"

Kütahya Valisi Çelik, "Pandemi süreci devam ediyor, bitmiş değil; ama elde edilen başarı toplumumuz lehine tehlikenin boyutlarını küçültmüş durumda" dedi.

Türkiye'nin fedakârca çalışan bir sağlık zümresi ve güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu kaydeden Vali Çelik, “Koronavirüs pandemisi, 2. Dünya Savaşı ve İspanyol gribinden sonra insanlığın karşılaştığı en büyük salgın ve kriz yönetiminin bir parçası. Salgının etkilerini hem toplumsal hem de bireysel anlamda hissetmemiz, içine düştüğümüz zorluklarda toplumsal birlik ve beraberliğin ve bu birlikteliklerin sanata dönüşmesi ve bu birlik, beraberliğin sonuçlarının hepimizin lehine olduğu hususlarının farkındalığını artırmak. Bu anlamda pandemi süreci devam ediyor, bitmiş değil; ama elde edilen başarı toplumumuz lehine tehlikenin boyutlarını küçültmüş durumda. Bu da salgının başladığı ilk andan itibaren alınan tedbir ve önlemlerle ikinci evresi olan aşılama süreci bugün burada bir araya gelebilmemizi sağlayan süreç yönetimi. Salgın süreci ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bütün bakanlıklar, kamu kurumları, tüm milletimizin ortak ve fedakâr çalışmalarının sonucu olarak buraya geldi” diye konuştu.

Vali Çelik, koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları minnet ve dualarla andıklarını sözlerine ekledi.