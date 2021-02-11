Vali Çelik: "Rehavete kapılmamalıyız"

Covid-19 salgınında Kütahya'daki son durum, mevcut çalışmalar ve uygulanan tedbirler Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.

Covid-19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı'na; Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Vekili Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile VKS üzerinden ilçe kaymakamları katıldı.

Salgının sona ermediğini belirterek tedbirlere hassasiyetle uyulmasını isteyen Vali Ali Çelik, “Rehavete kapıldığımız an vaka sayısında artış yaşıyoruz. Virüse karşı en büyük gücümüz hâlâ maske ve mesafe. Vatandaşlarımızdan maskesiz dışarı çıkmamalarını, mesafe kurallarına özen göstermelerini, temizlik ve el hijyeni konusundaki hassasiyetlerini en üst düzeyde sürdürmelerini rica ediyorum” dedi.

“BAŞARIMIZI VATANDAŞLARIMIZA BORÇLUYUZ”

Kütahya'da koronavirüs mücadelesinin başarıyla sürdürüldüğünü kaydeden Vali Çelik, “Başarımızı vatandaşlarımızın desteğine borçluyuz. Bu zorlu süreçte büyük fedakârlık, sabır gösteren vatandaşlarımıza ve özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Çelik, salgınla mücadelede ilçelerde yürütülen çalışmalar ve uygulanan tedbirler hakkında kaymakamlardan da bilgiler aldı.