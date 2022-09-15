İhlas Haber Ajansı

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Vali Çelik, “Tavşanlı-Emet yolunun tamamı 2023 yılında bitirilecek”

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı-Emet yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


BSK sıcak asfaltı tamamlanan 6,5 kilometrelik yolun bu yıl trafiğe açılacağını belirten Vali Ali Çelik, yolun tamamının 2023 yılında vatandaşın hizmetine gireceğini kaydetti.


Yolun tamamlanmasıyla trafik güvenliği artırılarak can ve mal güvenliğiyle birlikte yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını dile getiren Vali Ali Çelik, Güney Marmara Bölgesinden, Aizanoi Antik Kenti, termal turizm ve Emet Eti Bor Madeni İşletmesine ulaşımın da kolaylaşacağını söyledi.


Vali Ali Çelik, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın ilçe halkının taleplerini iletmesi üzerine incelemelerine Emet Çevre Yolu ve akıllı kavşakla devam etti. Vali Çelik, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için yapılabilecek çalışmalara dair Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı ile istişarelerde bulundu.

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