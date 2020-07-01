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Vali Çelik Tavşanlı OSB'de

Kütahya Valisi Ali Çelik, kent ekonomisine ve istihdama katkıda bulunan sanayi kuruluşlarına yönelik ziyaretleri kapsamında, Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Nursan Kablo firmasını ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, kent ekonomisine ve istihdama katkıda bulunan sanayi kuruluşlarına yönelik ziyaretleri kapsamında, Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Nursan Kablo firmasını ziyaret etti.


Genel Müdür Ali Kağan Yamakoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Göksel Onuş tarafından karşılanan Vali Çelik, fabrikayı gezerek yetkililerden bilgiler aldı.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Vali Çelik'e teşekkür eden Yamakoğlu, Tavşanlı'da faaliyet gösteren fabrikada 2 bin 100 kişinin istihdam edildiğini söyledi.


Ekonomi ve istihdama katkılarından dolayı teşekkür eden Vali Çelik, “Tavşanlı'ya kattığı katma değer sevindirici ama daha da artırmak gerekiyor. Bunun için de bir çaba içerisinde olmak lazım. Bu da Tavşanlı'nın birlikteliği ve hedeflere kilitlenmesiyle doğru orantılı. Yerel yöneticileri, kamu yöneticileri, sivil toplum örgütleri, bizler de Kütahya'dan elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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