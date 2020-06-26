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Vali Çelik: "Uyuşturucuyla mücadelemiz etkin ve kararlılıkla yürütülmektedir"

Kütahya Valisi Ali Çelik, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.


Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü sebebiyle mesaj yayınlayan Çelik, "Bugünümüzü ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kullanımı sadece kullanıcıyı değil maddi ve manevi yönüyle tüm toplumumuzu zarara uğratan temel sağlık sorunlarından biridir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi bu tuzaktan uzak tutmak; onları sağlıklı, üretken, güvenli bir geleceğe hazırlamak bizlerin asli görevidir. Vatandaşlarımız emin olsunlar ki uyuşturucuyla mücadelemiz etkin ve kararlılıkla yürütülmektedir. Bu mücadelede başarıya ulaşmak için toplumumuzun her bir bireyine önemli sorumluluklar düşmektedir. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağımıza olan inancım tamdır" ifadelerine yer verdi.

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