İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çelik: “Yatırımın önünü açmak bizim görevimiz”

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren Özpey ve Dereköy Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası Sahibi Salih Akyüz, İşletme Müdürü Abdullah Yılmaz ile AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Kütahya Valisi Ali Çelik’e ziyarette bulundu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren Özpey ve Dereköy Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası Sahibi Salih Akyüz, İşletme Müdürü Abdullah Yılmaz ile AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Kütahya Valisi Ali Çelik'e ziyarette bulundu.


Hisarcık'a verdiği desteklerinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür eden işletme sahibi Salih Akyüz, 35 kişinin istihdam edildiği fabrikada yıllık 13 milyon ton süt ve 2 bin ton peynir üretimi yapıldığını söyledi. Akyüz, gerçekleştirdikleri süt üretimiyle Kütahya'ya aylık 4 milyon TL girdi sağladıklarına işaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çelik, “İşletmenin, yatırımın önünü açmak bizim görevimiz. Genç yatırımcılarımıza inanıyoruz. Kütahya'mızın ekonomisine katkı sağlayan yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunları imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmak için 24 saat hizmetinizdeyim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.