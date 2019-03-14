Vali, Çelikler'i ziyaret etti

Ş.'yi ziyaret etti.

Toraman; Genel Müdür Süleyman Memiş, Seyitömer Linyit İşletmeleri Müdürü Ferit Çelik, İdari ve Mali İşler Koordinatörü Hakan Tutuş ile Tunçbilek İşletme Müdürü İbrahim Aydoğdu tarafından karşılandı.

Ana kumanda merkezi ile açık ocaklarda incelemelerde bulunan Vali Toraman, çalışmalar hakkında bilgiler aldı, personele kolaylıklar diledi.

Seyitömer Termik Santrali'nin Türkiye toplam kurulu kapasitesinin yüzde 1,1'ini temsil ettiğini belirten Genel Müdür Süleyman Memiş, “Santralimiz ünitelerinin her birinin yıllık üretim kapasitesi 975 Milyon kWh olup dört ünitenin toplam yıllık üretim kapasitesi 3,9 milyar kWh'dır. Çelikler Seyitömer Linyit İşletmelerinde yer alan maden sahalarında 200 milyon tonun üzerinde kömür rezervi bulunmaktadır. Santralde yakılan kömürün ortalama kalorifik değeri 1700 Cal/kg olup santralin normal üretimine karşılık yılda yaklaşık toplam 6 milyon ton kömür tüketilmektedir” dedi.

“MİLLİ KAYNAKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI ÖNEMSİYORUZ”

Kütahya'nın maden yönünden zengin bir il olduğuna dikkat çeken Vali Ömer Toraman, yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını önemsediklerini kaydetti. Fırsat buldukça işletme ziyareti gerçekleştirdiğini kaydeden Vali Toraman, “İlk defa açık ocakta kömür üretimi gördüm. Bu faaliyet çok geniş bir sahada yürütülüyor. Santralimiz de kuvvetli, büyük bir santral. Yeraltı kaynaklarımızın değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz; çünkü bunlar milli kaynaklar. Dışarıya en çok bağımlı olduğumuz alan enerji alanı. Yeraltındaki kömür kaynaklarımızı yoğun bir şekilde açığa çıkarıp kullanarak elektrik üretimi ve diğer alanlarda kullanarak ekonomiye büyük bir katkı sağlamış oluyor. Tunçbilek, Seyitömer köklü ve büyük işletmeler. Verimli şekilde çalıştıklarını gördük; inşallah kazasız belasız üretim yapmaya devam ederler” diye konuştu.