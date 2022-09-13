Vali Çelik'ten Hisarcık Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlere teşekkür belgesi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Okulu Müdürü İsmail Aydın,” Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ölçme değerlendirme birimi tarafından 2018-2022 tarihleri baz alınarak yapılan üniversite başarısı raporunda okulumuzun başarısının sürekli artarak devam ettiği belirtilmiş ve Kütahya Valimiz Ali Çelik tarafından da okulumuza Teşekkür Belgesi gönderilmiştir. Çalışmayı organize eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit'e ve Teşekkür Belgesi ile bizleri onurlandıran Kütahya Valimiz Ali Çelik'e teşekkür ediyoruz” dedi.

Vali Ali Çelik'in Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürlüğüne gönderdiği Teşekkür Belgesinde,” 2018-2021 yıllarında yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavlarındaki okul sınav performansınızın memnuniyet verici olduğu belirtilmiştir. 2022 yılında aynı olumlu durumun devam ettiği görülmektedir. Emeği geçen yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim” ifadeleri yer aldı.