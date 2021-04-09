Vali Çelik'ten öğrencilere: “Karamsarlığa kapılmayın, zihninize sınır koymayın”

Vali Çelik, çevrim içi düzenlenen söyleşide, Uşak Ayşe Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Banaz Şehit Rıfat Gündüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eşme Şehit Nihat Köylü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Program, Uşak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yaşar Akyay ile Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Necmettin Kurden'in konuşmalarıyla başladı.

“Hayal edin ve çalışın”

Akyay ve Kurden, katılımlarından dolayı Vali Çelik'e teşekkür ederken Vali Çelik, lise öğretmenlerinden Necmettin Kurden ve öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisinin de Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğunu belirterek öğrencilere hayatından örnekler veren Vali Ali Çelik, “Mukayeseli bir yaşam fikrine kapılmayın. Okuduğunuz okul en değerlisi. Hayal edecek ve hayalinize kavuşmak için düzenli çalışacaksınız. Bu iki unsuru bir araya getirebilirseniz başarıyı elde edersiniz. Karamsarlığa kapılmayın, zihninize sınır koymayın. Başaramayacağınız hiçbir şey yok, yeter ki inanın” dedi.

“Temel hedefimiz iyi insan olmak”

En büyük motivasyon kaynağının insanın kendisine duyduğu saygı olduğunu ifade eden Vali Çelik, “Sizlerden beklentimiz, ahlaklı ve etik değerlere sahip iyi birer insan olmanız. Hangi işi yaparsanız yapın o işin en iyisi olmak için gayret gösterin” diye konuştu.