Vali Çelik'ten sağlık çalışanlarına teşekkür

Kabullerinden dolayı Vali Ali Çelik'e teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Tıp Bayramı hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ve pandemi sürecinde gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür eden Vali Çelik, “İnsanlarımızın derdine derman olmak için özveriyle çalışan, bu zorlu süreçte gecesini gündüzüne katan hekimlerimiz başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.