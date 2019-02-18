Vali, çini atölyelerini ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Çini İmalatçıları Sıtkı Olçar Sanayi Sitesi'ndeki atölyeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Toraman ziyaretine Çiniciler Odası ile başladı. Oda Başkanı Sadık Erilbaylı ile bir araya gelen Vali Toraman çalışmalar hakkında bilgiler aldı, sektörün sorunlarını dinledi.

Daha sonra Çini İmalatçıları Sıtkı Olçar Sanayi Sitesi'ne giden Vali Toraman'a, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı ile Çini Sanatçısı İsmail Yiğit eşlik etti.

Çini ve seramik atölyeleri ile Çiniciler Çarşısı'nı ziyaret eden Vali Toraman, üretim alanlarını yerinde gördü, çini ustalarını dinledi, bilgiler aldı.