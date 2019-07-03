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Vali, Gazi Coşkun Özyurga'yı evinde ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 2016 yılında Hakkari’nin Derecik Yeşilova mevkisinde uzaktan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Gazi Coşkun Özyurga ile ailesini ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 2016 yılında Hakkari'nin Derecik Yeşilova mevkisinde uzaktan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Gazi Coşkun Özyurga ile ailesini ziyaret etti.


Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman; Gazi Coşkun Özyurga, eşi Meral, kızı Ravza, annesi Emine ve Babası Murat Özyurga ile bir süre görüşüp istek ve arzularını dinledi.

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