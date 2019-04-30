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Vali Ömer Toraman DPÜ'yü ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi, Mühendislik Fakültesi ile Rektörlüğü ziyaret etti.


Vali Ömer Toraman'ın ilk durağı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi oldu.


Vali Toraman'ı DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Şentürk ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin karşıladı.


Kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Toraman, personelle görüşüp kütüphane ve kütüphanecilik üzerine sohbet etti.


Vali Toraman ziyaretine Mühendislik Fakültesinde bulunan DUSCART Atölyesi ile devam etti.


DPÜ öğrencileri ile akademisyenlerinin güneş enerjisiyle çalışan araçlar ürettiği DUSCART Atölyesi'ni ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman DUSCART üyeleriyle tanışıp, Takım Kaptanı Rıdvan Kuzlu'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, son olarak Prof. Dr. Remzi Gören'i makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Remzi Gören, DPÜ'de devam eden çalışma ve projeler hakkında Vali Dr. Ömer Toraman'a bilgiler verdi.

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