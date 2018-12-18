Vali Ömer Toraman iş adamlarıyla bir araya geldi

KÜGİAD üyeleriyle tek tek tanışarak bir süre görüşen Vali Toraman, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iş adamlarına çalışmalarında başarılar diledi. Katılımlarından dolayı Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman'a teşekkür eden KÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bintepe, KÜGİAD'ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

KÜGİAD'ın Kütahya ve ülke ekonomisine sağladığı katkılardan söz eden Bintepe, KÜGİAD'ın sosyal sorumluluk projelerinde de önemli çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.(EFE)