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Vali Ömer Toraman, Kore gazilerini ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Kütahya’daki Kore Gazilerini ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Kütahya'daki Kore Gazilerini ziyaret etti.


Vali Toraman Kore Gazisi Ali Kıran ile Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde tedavi gören Kore Gazisi Hüseyin Tırpan'ı ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.


Şehit aileleri ile gazileri her fırsatta ziyaret ettiğini dile getiren Vali Dr. Ömer Toraman, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.


Vali Toraman'a, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan de eşlik etti.

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