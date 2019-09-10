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Vali Ömer Toraman; "Kütahya huzur kenti"

Kütahya Valisi Dr.

Ömer Toraman, Kütahya'nın asayiş yönünden huzurlu bir kent olduğunu ifade etti.


İhlas Haber Ajansı (İHA) Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'yi ziyaret eden Toraman, halk tarafından sık sık şikâyet konusu olan Maltepe Parkı ve bölgesinin çarşı ve mahalle bekçileri ile daha huzurlu hale geldiğini dile getirdi. Toraman, "Kütahya birçok ilimize göre daha huzurlu. Bilindiği gibi, Maltepe Mahallesi'ndeki parkta bazı sıkıntılar olmuştu. Şimdi burası daha huzurlu. Halkımız parka burada gönül rahatlığı ile gidebilir. Park, kameralarla sürekli kayıt altında. Ayrıca çarşı ve mahalle bekçilerimiz de burada görevleri başında" diye konuştu.


Kütahya'nın basın yönünden zengin bir il olduğunu da belirten Vali Toraman, "Şehrimiz basın olarak birçok şehrin önünde. Canla başla çalışan tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Ziyarette, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresi Hamiyet Özkalay da hazır bulundu.

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