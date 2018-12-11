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Vali Ömer Toraman'dan, Vali Ahmet Hamdi Nayir'e ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya’dan Sakarya Valiliğine atanan Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya'dan Sakarya Valiliğine atanan Vali Ahmet Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Merkez Valisi Azmi Çelik'in de yer aldığı ziyarette Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Ömer Toraman ile Merkez Valisi Azmi Çelik'e teşekkür ederek ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.


Ziyarette Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Toraman ile Merkez Valisi Çelik, misafirperverliklerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür etti.


Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette iki yıl boyunca görev yaptığı Kütahya'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Vali Nayir, Vali Toraman'a Kütahya'daki görevinde başarılar diledi.(EFE)

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