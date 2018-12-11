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Vali Ömer Toraman'ın STK ziyaretleri

Kütahya Valisi Ömer Toraman, il merkezinde faaliyet gösteren bazı Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) ziyaret etti.


İlk olarak Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesini ziyaret eden Vali Ömer Toraman, Dernek Başkanı İsmail Barış ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan İsmail Barış, dernek faaliyetleri hakkında Vali Toraman'a bilgi verdi. Vali Toraman, ziyaretlerine Beyaz Ay Derneği Kütahya Şubesi ile devam etti. Dernek Başkanı Halil Bilgiç ile derneğin yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Toraman, derneğin çalışmaları hakkında Başkan Halil Bilgiç'ten bilgi aldı.


Ömer Toraman son olarak Kütahya Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Zekeriya Yılmaz, Vali Toraman'a teşekkür ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.(EFE)

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