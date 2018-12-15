Vali Ömer Toroman'dan Çavdarhisar ve Aslanapa ziyareti

Ömer Toraman ilçe ziyaretleri kapsamında Çavdarhisar ve Aslanapa'yı ziyaret etti.

İlk ziyaretini Çavdarhisar ilçesine gerçekleştiren Vali Dr. Ömer Toraman, Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber'den ilçenin sosyal, ekonomik, eğitim hayatı hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden ve tamamlanan restorasyon çalışmaları hakkında da Vali Dr. Ömer Toraman'ı bilgilendirdi.

Vali Dr. Ömer Toraman daha sonra Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer'i makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen bazı faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretlerde Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ahmet Gürbüz ile İlçe Emniyet Müdürü Erkan Şen de hazır bulundu.

Daha sonra Aslanapa ilçesine geçen Vali Dr. Ömer Toraman, Kütahya Vali Yardımcısı ve Aslanapa Kaymakam Vekili Kenan Eskin, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Hızır, İlçe Emniyet Müdürü Zakir Danışman, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Okumuş, Süleyman Dursun ile şube müdürleri tarafından karşılandı.

Kütahya Vali Yardımcısı ve Aslanapa Kaymakam Vekili Kenan Eskin'i makamında ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgiler aldı.

Vali Dr. Ömer Toraman'ın Aslanapa ziyareti belediye ile devam etti. Vali Dr. Ömer Toraman Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar'dan ilçede yürütülen bazı faaliyetler hakkında bilgiler aldı.(YD-EFE)