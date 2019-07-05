Vali, Şehit Halil İbrahim Öztürk'ün ailesine 'Hizmet şilti' takdim etti

Vali Ömer Toraman, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü BTÖ mensuplarına yönelik operasyon sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken dengesini kaybetmesi sonucu suya düşüp şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman, şehit annesi Hesna Öztürk ile babası Harun Öztürk'e başsağlığı dileyip “Hizmet Şilti” takdim etti.

Vali Toraman'a ziyaretinde; Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tavşanlı Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Tuğrul Demiryürek, Tavşanlı Emniyet Müdürü Turgay Temel eşlik etti.