Vali Toraman akademisyenle bir araya geldi

Abdülhamit ve Türk Arap İlişkileri” başlıklı uluslararası sempozyumuna katılan akademisyenler onuruna yemek verdi.

15 ülkeden 38 akademisyen ve uzmanın katıldığı “Arap Hafızasında II. Abdülhamit ve Türk Arap İlişkileri” başlıklı uluslararası sempozyumunun Kütahya ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Toraman, konuklara teşekkür etti.

Programa, Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Gaziantep Ez Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim, Lübnan Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raafat Mikati, Yemen, Fas, Lübnan, Kuveyt, Mısır, Irak, Cezayir, Suriye, Libya, Filistin, Ürdün, Hindistan, İran, Sudan ve Türkiye'den akademisyenler katıldı.(EFE)